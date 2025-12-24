На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России создан фонд для поддержки одаренной молодежи в области культуры и искусства

Фонд Вадима Алхазова «Фортеформа» поддержит талантливую молодежь
true
true
true
close
«Акцент ивент»

В Москве презентован новый фонд поддержки и развития культурных и социальных проектов Вадима Алхазова «Фортеформа». Об этом сообщила пресс-служба организации.

Первый концерт юных музыкантов состоялся 22 декабря в Московском международном Доме музыки. В торжественной обстановке им вручили сертификаты о присуждении специальных стипендий.

Далее стартует большая работа по реализации и поддержке программ в области образования, культуры, искусства, сохранения культурного наследия и социальной активности детей и молодежи.

Коллектив ставит перед собой амбициозные задачи и через широкий спектр своей деятельности (концерты, конкурсы, фестивали, мастер-классы, творческие школы, выставки и др.) открыть двери для взаимовыгодного сотрудничества и вовлечь в свою орбиту как профильные организации, так и всех, кому небезразлично будущее России в лице талантливой молодежи.

Также фонд планирует сотрудничать со специализированными учебными заведениями России, чтобы поддерживать талантливых детей и молодежь с ограниченными возможностями здоровья.

«Вот уже много лет специфика моего бизнеса новогодних подарков – это создание детской радости, счастья и веры в прекрасное. Девять лет мы создаем красивые и в чем-то уникальные материальные подарки, и теперь пришло время реализовать этот принцип искреннего дарения в возможностях раскрывать и поддерживать таланты», — отметил учредитель и президент фонда «Фортеформа» Вадим Алхазов.

Первый большой проект 2026 года — Летняя творческая Школа для одаренных детей Северного Кавказа. Она пройдет в древнейшем городе России — Дербенте.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Клещи вместо игрушек и хлопушек: правда ли, что лесных «гостей» можно принести домой с новогодней елкой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами