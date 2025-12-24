В России создан фонд для поддержки одаренной молодежи в области культуры и искусства

В Москве презентован новый фонд поддержки и развития культурных и социальных проектов Вадима Алхазова «Фортеформа». Об этом сообщила пресс-служба организации.

Первый концерт юных музыкантов состоялся 22 декабря в Московском международном Доме музыки. В торжественной обстановке им вручили сертификаты о присуждении специальных стипендий.

Далее стартует большая работа по реализации и поддержке программ в области образования, культуры, искусства, сохранения культурного наследия и социальной активности детей и молодежи.

Коллектив ставит перед собой амбициозные задачи и через широкий спектр своей деятельности (концерты, конкурсы, фестивали, мастер-классы, творческие школы, выставки и др.) открыть двери для взаимовыгодного сотрудничества и вовлечь в свою орбиту как профильные организации, так и всех, кому небезразлично будущее России в лице талантливой молодежи.

Также фонд планирует сотрудничать со специализированными учебными заведениями России, чтобы поддерживать талантливых детей и молодежь с ограниченными возможностями здоровья.

«Вот уже много лет специфика моего бизнеса новогодних подарков – это создание детской радости, счастья и веры в прекрасное. Девять лет мы создаем красивые и в чем-то уникальные материальные подарки, и теперь пришло время реализовать этот принцип искреннего дарения в возможностях раскрывать и поддерживать таланты», — отметил учредитель и президент фонда «Фортеформа» Вадим Алхазов.

Первый большой проект 2026 года — Летняя творческая Школа для одаренных детей Северного Кавказа. Она пройдет в древнейшем городе России — Дербенте.