Депутат поздравил сотрудников и ветеранов органов безопасности РФ с профессиональным праздником

Депутат Государственной Думы ФС РФ от Санкт-Петербурга Михаил Романов в своем Telegram-канале поздравил сотрудников и ветеранов органов безопасности Российской Федерации с профессиональным праздником.

«День работника органов безопасности – это праздник смелых и отважных людей, посвятивших свою жизнь защите национальных интересов страны, ее суверенитета и территориальной целостности, обеспечению безопасности граждан», — написал депутат.

Романов отметил, что сотрудники Федеральной службы безопасности, Службы внешней разведки, Федеральной службы охраны и Главного управления специальных программ ежедневно проявляют мужество и профессионализм.

«За годы работы спецслужбы России не раз подтверждали свою эффективность и непоколебимость в борьбе с различными угрозами, став надежной опорой государства. Потому особые слова благодарности – ветеранам, чей бесценный опыт и преданность делу служат примером для молодого поколения сотрудников спецслужб», — добавил он.

Также Романов заявил, что в современной международной обстановке роль органов безопасности особенно велика.

«Санкт-Петербург занимает особое геополитическое положение, поэтому работа спецслужб имеет в нашем городе исключительное значение. Органы безопасности с честью служат Родине и нашему великому городу, продолжая лучшие профессиональные традиции», — заключил депутат.