Сбер представил созданный ИИ балет

Сбер представил в Марий Эл балет «Снегурочка», визуальное оформление для которого сгенерировали с помощью генеративного ИИ, сообщает пресс-служба банка.

Главная инновация балета — соавторство художника Бориса Голодницкого и нейросетей Сбера GigaChat и Kandinsky в визуальном оформлении постановки. Художник нарисовал эскизы, а ИИ оживил их и создал видеодекорации.

«Для Сбера этот проект — важный шаг в практическом применении искусственного интеллекта в сфере культуры и креативных индустрий. Наши технологии способны не только решать бизнес-задачи, но и вдохновлять, создавать новую эстетику», — отметил управляющий отделением Сбера в Марий Эл Максим Бауков.

Также глава республики Юрий Зайцев подчеркнул, что премьера ИИ-балета «Снегурочка» — историческое событие для всей российской культуры.

«Впервые классическое искусство балета получили такой мощный союз с передовыми цифровыми технологиями. Этот проект демонстрирует, что Марий Эл — регион, где бережно хранят традиции и при этом смело смотрят в будущее», — сказал он.