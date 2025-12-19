На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Адвокат предупредил о возможности увольнения за частые перекуры

Адвокат Салкин: за частое отсутствие на рабочем месте могут уволить
guys_who_shoot/Shutterstock/FOTODOM

В трудовом законодательстве нет нормативов по перекурам в рабочее время. Однако при частом отсутствии сотрудника на его месте работодатель имеет право действовать исходя из своих правил. Об этом Life рассказал адвокат Московской коллегии адвокатов Михаил Салкин.

Специалист объяснил, что ТК РФ устанавливает обязательный перерыв, который сотрудники могут использовать для отдыха и приема пищи в течение рабочего дня. Его продолжительность, которая в основном не включается в рабочее время, может быть от 30 минут до двух часов.

«В течение рабочего дня могут предоставляться дополнительные перерывы, если это обусловлено условиями труда (например, вредные/опасные условия) или особенностями работы — такие перерывы устанавливаются законом или локальными актами работодателя», — отметил эксперт.

По его словам, если сотрудник систематически и на протяжении долгого времени отсутствует на своем месте под видом перекуров, не предусмотренных режимом рабочего времени, это может считаться нарушением трудовой дисциплины.

Адвокат предупредил, что работодатель имеет право закрепить порядок и длительность перерывов во внутренних документах и в случае нарушения применить меры дисциплинарной ответственности, в числе которых выговор и увольнение при наличии оснований.

Практикующий юрист Зара Горбушина до этого рассказала «Газете.Ru», что при привлечении к работе в праздничные дни работодатель должен обеспечить сотруднику безопасные условия труда. В них входят соблюдение норм охраны труда, предоставление необходимых средств индивидуальной защиты, а также организацию перерывов для отдыха и питания. Также важно, чтобы работа в праздничный день не привела к переутомлению или ухудшению здоровья сотрудника.

Ранее россиянам рассказали, как общаться с токсичным руководителем.

