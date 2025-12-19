Россиянам рассказали, как общаться с токсичным руководителем

Токсичное поведение руководителя является одной из самых распространенных причин выгорания и увольнения работников. Однако от постоянной раздражительности начальника все же можно защищаться. Об этом в «Известиям» рассказал карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Святослав Семеренко.

По словам специалиста, токсичное поведение начальника негативно сказывается на подчиненных, которые начинают пытаться под него подстраиваться. На фоне этого работники теряют продуктивность, качество выполнения задач снижается. Со временем такая обстановка может разрушить всю команду, в которой исчезнет доверие и участятся конфликты.

Противостоять токсичному поведению руководителя можно с помощью стратегии осознанной защиты. Эксперт объяснил, что необходимо эмоционально дистанцироваться, научиться не принимать раздражительность начальника на собственный счет, а также разделать его профессиональную роль и личное настроение. При этом важно помнить, что задача сотрудников состоит исключительно в качественном выполнении своей работы.

«Второй принцип — это последовательный фокус на факты и результаты. В общении следует сознательно переводить любой диалог в деловое русло, концентрируясь на конкретных данных, четких сроках и измеримых результатах, а не на тоне или эмоциях собеседника. Например, на резкую реплику эффективнее всего ответить уточняющим вопросом о деталях задачи, а не оправданиями. Это смещает акцент с личности на суть работы и помогает сохранить конструктивный диалог», — объяснил Семеренко.

Он подчеркнул, что подобные навыки стоит развивать не только как реакцию на затруднительную ситуацию на работе, но и как часть общей эмоциональной устойчивости.

Эксперт по этикету Екатерина Богачева до этого говорила, что назойливого коллегу, который отвлекает от рабочего процесса, нужно тактично попросить не мешать. При этом важно говорить с ним, соблюдая рамки делового этикета.

Ранее юрист объяснила, возможно ли увольнение из-за поведения на корпоративе.