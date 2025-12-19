На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, как общаться с токсичным руководителем

Эксперт Семеренко: от токсичного начальника нужно эмоционально дистанцироваться
true
true
true
close
YURII MASLAK/Shutterstock/FOTODOM

Токсичное поведение руководителя является одной из самых распространенных причин выгорания и увольнения работников. Однако от постоянной раздражительности начальника все же можно защищаться. Об этом в «Известиям» рассказал карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Святослав Семеренко.

По словам специалиста, токсичное поведение начальника негативно сказывается на подчиненных, которые начинают пытаться под него подстраиваться. На фоне этого работники теряют продуктивность, качество выполнения задач снижается. Со временем такая обстановка может разрушить всю команду, в которой исчезнет доверие и участятся конфликты.

Противостоять токсичному поведению руководителя можно с помощью стратегии осознанной защиты. Эксперт объяснил, что необходимо эмоционально дистанцироваться, научиться не принимать раздражительность начальника на собственный счет, а также разделать его профессиональную роль и личное настроение. При этом важно помнить, что задача сотрудников состоит исключительно в качественном выполнении своей работы.

«Второй принцип — это последовательный фокус на факты и результаты. В общении следует сознательно переводить любой диалог в деловое русло, концентрируясь на конкретных данных, четких сроках и измеримых результатах, а не на тоне или эмоциях собеседника. Например, на резкую реплику эффективнее всего ответить уточняющим вопросом о деталях задачи, а не оправданиями. Это смещает акцент с личности на суть работы и помогает сохранить конструктивный диалог», — объяснил Семеренко.

Он подчеркнул, что подобные навыки стоит развивать не только как реакцию на затруднительную ситуацию на работе, но и как часть общей эмоциональной устойчивости.

Эксперт по этикету Екатерина Богачева до этого говорила, что назойливого коллегу, который отвлекает от рабочего процесса, нужно тактично попросить не мешать. При этом важно говорить с ним, соблюдая рамки делового этикета.

Ранее юрист объяснила, возможно ли увольнение из-за поведения на корпоративе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Снотворная тарелка: какие продукты помогут мозгу успокоиться и заснуть быстрее
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами