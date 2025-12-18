На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Мужчина напал на мать после диалогов с чат-ботом ИИ

В США мужчина напал на мать после бесед с нейросетью
true
true
true
close
Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В США впервые подали в суд на создателей ИИ из-за нападения, совершенного после общения с чат-ботом. Об этом сообщает People.

В августе 2025 года 56-летний Стейн-Эрик Сельберг напал на свою 83-летнюю мать, спасти женщину не удалось. После совершения преступления мужчина свел счеты с жизнью. Иск в суд был подан от лица банка, управляющего наследством американки.

По мнению истцов, в трагедии косвенно виновен чат-бот с искусственным интеллектом. Мужчина активно общался с ботом и публиковал в своих соцсетях фрагменты бесед. В исковом заявлении утверждается, что искусственный интеллект создал для мужчины «альтернативную реальность», где его мать изображалась врагом и источником угрозы.

Чат-бот подтверждал фантазии мужчины о том, что женщина шпионит за ним и пытается отравить через вентиляцию автомобиля, а сотрудников служб доставки и полиции называл «вражескими агентами». Также ИИ убеждал Сельберга, что на него возложена «божественная миссия».

Ответчиками по делу указаны компания OpenAI, создавшая ChatGPT. Представители разработчика заявили, что будут изучать материалы и продолжать работу над системой для выявления у пользователей признаков психических расстройств.

Ранее детский плюшевый мишка с ИИ рассказывал о сексе и подсказывал, где найти ножи.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Подросток выпил своей крови по совету из TikTok и чуть не умер. Почему людям противопоказан вампиризм
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами