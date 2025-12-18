Мужчина напал на мать после диалогов с чат-ботом ИИ

В США мужчина напал на мать после бесед с нейросетью

В США впервые подали в суд на создателей ИИ из-за нападения, совершенного после общения с чат-ботом. Об этом сообщает People.

В августе 2025 года 56-летний Стейн-Эрик Сельберг напал на свою 83-летнюю мать, спасти женщину не удалось. После совершения преступления мужчина свел счеты с жизнью. Иск в суд был подан от лица банка, управляющего наследством американки.

По мнению истцов, в трагедии косвенно виновен чат-бот с искусственным интеллектом. Мужчина активно общался с ботом и публиковал в своих соцсетях фрагменты бесед. В исковом заявлении утверждается, что искусственный интеллект создал для мужчины «альтернативную реальность», где его мать изображалась врагом и источником угрозы.

Чат-бот подтверждал фантазии мужчины о том, что женщина шпионит за ним и пытается отравить через вентиляцию автомобиля, а сотрудников служб доставки и полиции называл «вражескими агентами». Также ИИ убеждал Сельберга, что на него возложена «божественная миссия».

Ответчиками по делу указаны компания OpenAI, создавшая ChatGPT. Представители разработчика заявили, что будут изучать материалы и продолжать работу над системой для выявления у пользователей признаков психических расстройств.

