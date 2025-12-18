На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Тысячи бананов выбросило на пляж в Англии

The Guardian: в Англии тысячи бананов оказались выброшенными на берег
Baloncici/Shutterstock/FOTODOM

На пляжах Западного Суссекса на южном побережье Англии отдыхающие обнаружили необычную «добычу» — связки бананов, выброшенные на берег из контейнеров, упавших с грузового судна, пишет The Guardian.

Как сообщается, с рефрижераторного судна Baltic Klipper за борт упали 16 контейнеров. Это произошло на участке между островом Уайт и материковой частью Великобритании. В результате были временно нарушены судоходные маршруты, а круизное судно P&O Cruises Iona задержалось с выходом из Саутгемптона.

По данным властей, восемь контейнеров были загружены бананами, ещё два — плантанами, один — авокадо, а пять оказались пустыми. Часть контейнеров вскрылась, и фрукты начали дрейфовать, после чего их вынесло на побережье.

Береговая охрана напомнила гражданам, что все предметы, найденные после кораблекрушений, должны быть задекларированы у получателя обломков — должностного лица британского правительства. За несообщение о находке в течение 28 дней предусмотрен штраф до £2500. Однако позднее офис управляющего уточнил, что в данном случае вмешательство не требуется, поскольку груз является скоропортящимся.

Несмотря на это, Совет графства Западный Суссекс призвал жителей и туристов держаться подальше от места происшествия. Власти предупреждают, что контейнеры могут представлять опасность, а вдоль берега возможны острые металлические обломки. Также подчеркивается, что выброшенные на берег фрукты могут быть непригодны для употребления, и тем, кто уже забрал их домой, рекомендовано немедленно избавиться от находок.

Ранее в Австралии на берег выбросилась гигантская рыба Судного дня.

