В Австралии на берег выбросилась гигантская рыба Судного дня

Ихтиолог Браун: на пляж Тасмании выбросило крупнейшую рыбу Судного дня
Tony Cheesman

На побережье австралийского штата Тасмания, в городе Пингвин, местный житель обнаружил редкую глубоководную рыбу, которую считают предвестником катастроф - трехметрового ремнезуба, которого также называют рыбой Судного дня. Об этом сообщает Guardian.

Профессор-ихтиолог Кулум Браун, специалист по рыбам из Университета Маккуори, рассказал, что существует несколько видов ремнезуба. Однако трехметровый экземпляр, найденный в Пингвине, вероятно, является самым крупным из известных на данный момент.

«Это очень необычная рыба. Они очень длинные и тонкие, похожи на ленту, и у них сплошной спинной плавник. Они появляются на поверхности только тогда, когда больны или умирают», — подчеркнул Браун.

По словам Брауна, гигантские ремнезубы могут достигать восьми-девяти метров в длину, но, поскольку они живут на глубине от 200 до 1500 метров, этих рыб редко можно увидеть . Ихтиолог добавил, что в японском фольклоре ремнель-рыба была известна как «посланник дворца бога моря», и считалось, что ее прибытие предвещает бедствие, например землетрясение или цунами.

В ноябре россияне обнаружили на рыбном рынке в Египте необычный экземпляр «рыбы-крокодила». В комментарии журналистам ученый-ихтиолог отметил, что этот вид играет важную роль в поддержании экологического баланса на морском дне. В то же время он не представляет никакой опасности для человека.

Ранее ученый назвал враньем голливудские фильмы, в которых людям удается спастись от акул.

