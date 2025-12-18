На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Троих человек осудили за похищение 18-летнего юноши в Башкирии

В Башкирии подростка похитили и избили из-за поврежденного им мопеда
Shutterstock

В Стерлитамаке осудили местных жителей, которые похитили и избили подростка из-за мопеда. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

В июне этого года 18-летний юноша встретил на улице своего знакомого, который катался на мопеде. Получив разрешение, он тоже сел за руль, но после поездки вернул транспорт с механическими повреждениями, пообещав возместить ущерб. Владелец мопеда рассказал об этом родителям.

После этого мать подростка, вместе с братом и его другом, незаконно проникли в квартиру, где, предположительно, находился молодой человек. Не найдя его там, они столкнулись с жертвой у магазина, посадили ее в автомобиль и вывезли в лесополосу, где избили палками и кирпичом по разным частям тела.

Здоровью потерпевшего был причинен легкий вред. Похитители частично признали вину, раскаялись и извинились.

В итоге Стерлитамакский городском суд назначил двоим мужчинам наказание в виде 6 и 7,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, а женщине предстоит выплатить штраф в размере 50 тыс. рублей.

Ранее у жительницы Твери похитили 1,7 млн рублей и сожгли ее квартиру.

