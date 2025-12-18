На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Роснефть» подвела итоги ИТ-марафона в 2025 году

Более 900 человек приняли участие в ИТ-марафоне «Роснефти»
true
true
true
close
Пресс-служба «Роснефти»

«Роснефть» подвела итоги масштабного марафона ИТ-соревнований в 2025 году, сообщает пресс-служба компании.

Всего за 2025 год в рамках ИТ-марафона «Роснефть» провела 7 соревнований, среди которых Кубок по аддитивным технологиям, Лига геонавигации и другие. В состязаниях за год приняли участие более 900 человек из 71 города России.

В сентябре участники Кубка по аддитивным технологиям конструировали рабочее колесо центробежного насоса для нефтеперерабатывающего завода. Также в ноябре более 340 человек приняли участие в Студенческом хакатоне, в рамках которого команды разрабатывали модели компьютерного зрения.

В Лиге геонавигации в 2025 году приняли участие более 300 человек из более чем 100 вузов и организаций. В финале 23 участника среди профессионалов и 22 студента анализировали геологическую ситуацию на основе поступающих данных и оценивали риски в корпоративном симуляторе.

«Лига геонавигации позволяет отточить навыки реагирования на новые вызовы, продумать стратегию в каждом кейсе, порассуждать, какие сюрпризы может преподнести нам геологическая модель, — все как в жизни», — рассказал начальник отдела геонавигационного сопровождения бурения «Газпром недра» Антон Васильев.

По словам главного специалиста отдела геонавигации «Новатэк» Алексея Старостина, в Лиге геонавигации можно проверить свои навыки.

«К навыкам я отношу не только опыт бурения скважин, но и смекалку, скорость реакции, а также умение принять единственное правильное решение, исходя из имеющейся геологической информации. С каждым годом задания становятся все сложнее, вместе с этим растет уровень самих игроков», — сказал он.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Подросток выпил своей крови по совету из TikTok и чуть не умер. Почему людям противопоказан вампиризм
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами