«Роснефть» подвела итоги ИТ-марафона в 2025 году

«Роснефть» подвела итоги масштабного марафона ИТ-соревнований в 2025 году, сообщает пресс-служба компании.

Всего за 2025 год в рамках ИТ-марафона «Роснефть» провела 7 соревнований, среди которых Кубок по аддитивным технологиям, Лига геонавигации и другие. В состязаниях за год приняли участие более 900 человек из 71 города России.

В сентябре участники Кубка по аддитивным технологиям конструировали рабочее колесо центробежного насоса для нефтеперерабатывающего завода. Также в ноябре более 340 человек приняли участие в Студенческом хакатоне, в рамках которого команды разрабатывали модели компьютерного зрения.

В Лиге геонавигации в 2025 году приняли участие более 300 человек из более чем 100 вузов и организаций. В финале 23 участника среди профессионалов и 22 студента анализировали геологическую ситуацию на основе поступающих данных и оценивали риски в корпоративном симуляторе.

«Лига геонавигации позволяет отточить навыки реагирования на новые вызовы, продумать стратегию в каждом кейсе, порассуждать, какие сюрпризы может преподнести нам геологическая модель, — все как в жизни», — рассказал начальник отдела геонавигационного сопровождения бурения «Газпром недра» Антон Васильев.

По словам главного специалиста отдела геонавигации «Новатэк» Алексея Старостина, в Лиге геонавигации можно проверить свои навыки.

«К навыкам я отношу не только опыт бурения скважин, но и смекалку, скорость реакции, а также умение принять единственное правильное решение, исходя из имеющейся геологической информации. С каждым годом задания становятся все сложнее, вместе с этим растет уровень самих игроков», — сказал он.