Эксперты выявили влияние социальных просветительских кампаний на привычки потребления алкоголя

Женщины и молодежь становятся ключевыми драйверами формирования культуры ответственного потребления алкоголя. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного крупнейшей пивоваренной компанией и одним из ведущих игроков индустрии безалкогольных напитков в России «Напитки Вместе» совместно с исследовательской компанией «Ипсос Комкон». Опрос был посвящен поведенческим установкам в сфере потребления алкоголя и позволил оценить уровень осведомленности потребителей пива о принципах ответственного подхода, а также факторы, влияющие на их повседневные привычки.

Согласно полученным данным, существует ярко выраженный разрыв между высокой готовностью людей соблюдать правила в критических ситуациях и недостаточным вниманием к повседневным практикам умеренного потребления. Так, 94% респондентов отметили, что не садятся за руль в нетрезвом виде, а около 90% заявили, что готовы помешать знакомым сделать это.

Менее жестко регулируемые нормы ответственности соблюдаются заметно реже: не употреблять алкоголь на пустой желудок готовы 71% участников опроса, чередовать алкоголь с водой — 57%, а выбирать безалкогольную альтернативу, включая безалкогольное пиво, — 54%. Такая разница может объясняться тем, что одни сценарии четко закреплены в общественном сознании и законе, а другие остаются в зоне личной ответственности и требуют системной просветительской работы.

Исследование также выявило существенные различия в поведении различных демографических групп. Наиболее высокие показатели ответственности по большинству ключевых параметров продемонстрировали женщины, а также респонденты в возрасте 25–34 лет. Мужчины, особенно в возрастной группе 45–55 лет, реже придерживаются установок ответственного поведения, что исследователи связывают с более устойчивыми привычками и низкой склонностью к их пересмотру.

Отдельный блок исследования был посвящен безалкогольным альтернативам. По данным опроса, половина потребителей пива употребляет безалкогольные аналоги. Наибольшую популярность эта категория имеет среди молодежи 18–34 лет, что напрямую связано с глобальным трендом на здоровый образ жизни среди зумеров и миллениалов.

Среди женщин 25–34 лет безалкогольное пиво также названо востребованной альтернативой: 31% опрошенных женщин отметили, что делают такой выбор в целях соблюдения диеты.

Социальная ответственность бизнеса остается значимым фактором при выборе продуктов. 39% респондентов заявили, что предпочитают бренды, участвующие в решении социальных задач. Почти столько же (38%) отметили, что обращают внимание на участие компаний в инициативах по развитию культуры ответственного потребления алкоголя.

Молодые потребители в возрасте 25–34 лет особенно чувствительны к этому аспекту, а аудитория 18–34 лет чаще выбирает бренды, проявляющие экологическую активность.

Одним из ключевых элементов исследования стала оценка эффективности ежегодной социальной кампании «Меру знать надо», инициированной компанией «Напитки Вместе».

Мера — яркий виртуальный амбассадор, чье имя отражает цели проекта: повышение осведомленности о принципах ответственного взаимодействия с алкогольными напитками и формирование культуры потребления алкоголя в целом.

Сообщается, что среди тех, кто видел материалы проекта, зафиксирован рост осведомленности по ряду важнейших атрибутов, о которых ранее потребители либо не знали, либо применяли их реже. Так, доля тех, кто не употребляет алкоголь на пустой желудок, увеличилась до 77% (+6 п. п.), число рассматривающих безалкогольную альтернативу — до 68% (+15 п. п.), а доля тех, кто употребляет алкоголь медленнее, — до 84% (+9 п. п.).

Опрос был проведен методом онлайн-интервьюирования среди 2000 респондентов в возрасте от 18 до 55 лет, потребляющих алкогольное пиво не реже двух раз в месяц. География исследования охватила крупные и средние города России.