Дело завели после того, как в Москве младенец не выжил после домашних родов в бассейне

В Москве завели дело из-за младенца, не выжившего после домашних родов
Shutterstock/Lindy-Lee Felix

В Москве новорожденный не выжил после домашних родов в бассейне, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел в квартире жительницы столицы — она приняла решение рожать ребенка дома в надувном бассейне. Telegram-канал 112 сообщает, что в этом ей помогала 60-летняя Наталия Котлар, блогер, которая пропагандирует роды в воде, называет себя акушером, а также является главой центра «Наш Аист» и ведет курсы «Мягкие роды».

По факту случившегося после домашних родов 14 декабря возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 235 УК РФ — незаконное осуществление медицинской деятельности, и п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По версии следствия, «акушер» на самом деле не имеет медицинского образования и квалификации — она заверила роженицу, что владеет необходимыми навыками. Однако после рождения состояние младенца резко ухудшилось, и он не выжил.

Котлар задержана, в ближайшее время ей планируют предъявить обвинение. Назначены необходимые экспертизы, прочие детали и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее в Крыму новорожденный стал инвалидом из-за выдавливания во время родов.

