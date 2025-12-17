На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Пожарные спасли корову, застрявшую между деревьев

UPI: в Англии спасли корову, оказавшуюся зажатой между деревьев
true
true
true
close
Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Пожарные в Англии провели необычную спасательную операцию, объединив усилия с ветеринаром, чтобы освободить корову, застрявшую головой между двумя деревьями, пишет UPI.

Как сообщила Пожарно-спасательная служба Хэмпшира и острова Уайт, инцидент произошел в районе Кракс Истон. На место прибыли пожарные подразделения из Кингсклера, а также специализированные спасательные команды из Линдхерста и Винчестера. Для контроля состояния животного и обеспечения его безопасности к операции был привлечен местный ветеринар.

Чтобы аккуратно освободить корову, спасатели использовали телескопический погрузчик. Животное подняли на уровень, где расстояние между двумя ясенями было больше, после чего его удалось безопасно извлечь.

По словам представителей службы, корова не получила никаких травм и после завершения операции была передана владельцам.

Ранее пожарные спасли домашнего тукана, застрявшего за посудомоечной машиной.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Очередь дошла до «малышей»: кого налоговики точно проверят в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами