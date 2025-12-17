Пожарные спасли корову, застрявшую между деревьев

Пожарные в Англии провели необычную спасательную операцию, объединив усилия с ветеринаром, чтобы освободить корову, застрявшую головой между двумя деревьями, пишет UPI.

Как сообщила Пожарно-спасательная служба Хэмпшира и острова Уайт, инцидент произошел в районе Кракс Истон. На место прибыли пожарные подразделения из Кингсклера, а также специализированные спасательные команды из Линдхерста и Винчестера. Для контроля состояния животного и обеспечения его безопасности к операции был привлечен местный ветеринар.

Чтобы аккуратно освободить корову, спасатели использовали телескопический погрузчик. Животное подняли на уровень, где расстояние между двумя ясенями было больше, после чего его удалось безопасно извлечь.

По словам представителей службы, корова не получила никаких травм и после завершения операции была передана владельцам.

