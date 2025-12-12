На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Иркутской области произошла авария на теплотрассе

МЧС: 19 домов в иркутском поселке Марково остались без отопления из-за аварии
Kseniiia Zhuk/Shutterstock/FOTODOM

Аварийное отключение горячего водоснабжения и теплоснабжения зафиксировали в поселке Марково в Иркутской области. Об этом сообщается на сайте Главного управления МЧС РФ по региону.

По данным ведомства, нарушение теплоснабжения произошло в связи с аварией на теплотрассе.

«На период проведения работ без теплоснабжения 19 МКД (многоквартирных домов — «Газета.Ru»), социально значимых объектов нет», — говорится в заявлении.

Всего к ликвидации последствий аварии привлекли 12 специалистов и четыре единицы техники. Из них троих человек и одну единицу техники направило МЧС.

6 декабря в Заельцовском районе Новосибирска произошло аварийное отключение теплоснабжения. В тот день в городе стоял 20-градусный мороз. Как сообщили журналисты ТАСС, без горячей воды и отопления остались 53 строения, включая многоквартирные дома и социальные объекты.

В Главном управлении МЧС РФ по Новосибирской области рассказали, что причиной ЧП стал дефект на участке трубопровода диаметром 700 мм в районе дома №203 по улице Кропоткина. Под отключение попали 43 многоквартирных дома, в которых проживают более 16,8 тыс. человек, а также два детских сада, две школы, колледж, два медицинских учреждения и еще 20 прочих объектов.

Ранее в нескольких районах Южно-Сахалинска оказалось нарушено теплоснабжение.

