Правозащитник оценил заявление Roblox о готовности исполнять законодательство России

Россия всегда готова к полноценному сотрудничеству с иностранными компаниями, которые уважают ее границы и право определять, как вести дела и защищать своих граждан. Если Roblox действительно перейдет от слов к делу, это станет хорошим прецедентом. Об этом заявил член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Артур Шлыков.

«В этом случае Россия со своей стороны должна будет наглядно показать другим ИТ-гигантам, что если они согласны соблюдать законодательство, то могут спокойно работать в РФ и получать прибыль. Ведь ничего сверхъестественного наша страна не требует — нужно лишь локализовать данные и открыть представительство. Но по всем известным причинам иностранные компании предпочитают юлить и прятаться в зарубежных юрисдикциях», — отметил он.

Шлыков уточнил, что ограничительные меры России приходится использовать как единственный выход из ситуации — только после этого представители зарубежных платформ начинают реагировать на свои нарушения.



Член комиссии по поддержке ИТ-индустрии и комиссии по защите традценностей Общественного совета при Минцифры России Армен Гаспарян отметил, что на фоне поведения других западных компаний позиция Roblox обнадеживает.

«Это дает веру в то, что с ИТ-гигантами можно вести полноценный двусторонний диалог. Конечно, «обещать — не значит жениться», но сам факт того, что компании интересен российский рынок и она намерена играть по нашим правилам, говорит о многом. Жаль, что добиваться этого результата пришлось жесткими мерами», — добавил он.

Ранее сообщалось, что компания Roblox ведет с Роскомнадзором диалог и выразила готовность соблюдать требования российского законодательства.