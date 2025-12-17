На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пенсионерка попала в больницу лишь спустя 15 часов из-за нечищенной дороги и не выжила

В Кузбассе пенсионерку с инсультом 15 часов везли в больницу и не спасли
Evgenii Panov/Shutterstock/FOTODOM

В Кузбассе скорая застряла в снегу с тяжелобольной женщиной, пациентка попала в больницу лишь через 15 часов и не выжила. Об этом стало известно kp.ru.

Вечером 26 ноября 60-летней Наталье Васильевне из Усть-Анзаса стало плохо — женщину вырвало, она начала терять сознание. Ее сын, заподозрив инсульт, был вынужден поехать в соседнее село, чтобы вызвать скорую для матери, так как в самом Усть-Анзасе мобильной связи нет, а телефон-автомат отключен.

Бригада приехала и забрала пенсионерку, но машина увязла в неочищенном снегу по пути в Шерегеш. Родные всю ночь звонили в МЧС и дорожные службы, но спасатели нашли пострадавшую и медиков лишь в 6 утра. Женщину довезли до больницы на снегоходе, но время было упущено.

Наталья попала в реанимацию попала с переохлаждением и пневмонией. Ей требовалась более высококвалифицированная помощь, но врачи не решились перевезти пациентку в критическом состоянии в Новосибирск. Через неделю у нее произошел отек мозга и кровоизлияние в мозг.

Родные Натальи винят в произошедшем нечищенные дороги и бездействие ответственных служб.

По словам местных жителей, даже после случившегося в мэрии не захотели решить проблему, заявив, что ответственность лежит на Дирекции автодорог Кузбасса. При этом глава Таштагольского округа Андрей Орлов отчитывается перед губернатором, что все дороги в районе очищены.

СК по Кемеровской области уже возбудил уголовное дело о халатности. Расследование находится в центральном аппарате ведомства.

Ранее скорая, спешившая к приморке с сердечным приступом, не смогла проехать по дороге.

