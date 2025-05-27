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Видео: скорая, спешившая к приморке с сердечным приступом, не смогла проехать по дороге

В Приморье скорая, спешившая к человеку с приступом, не смогла проехать по дороге

В Приморском крае скорая не смогла самостоятельно проехать к женщине, у которой случился сердечный приступ. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«УАЗ медиков застрял в яме на подъезде к Ильмовке и просто не смог сдвинуться с места. В итоге муж заболевшей женщины помчался навстречу, чтобы привезти врачей домой. Потом вернул их обратно к «буханке» и помог ее вытащить», — говорится в сообщении.

Очевидица запечатлела инцидент на видео. На кадрах видно, что автомобиль экстренных служб застрял на дороге.

По информации канала, подобная ситуация уже происходила в мае 2025 года. При этом проблемы с дорогой начались еще в апреле, когда грузовики повредили проезжую часть.

Также сообщается, что ранее данный участок дороги взял на контроль глава СК Бастрыкин. Кроме того, на проезжей части ввели запрет для проезда «многотонников», но его не соблюдают.

До этого во Владивостоке на Седанке водитель Honda не пропускал скорую помощь, перекрывая дорогу.

Ранее игнорирующие ПДД лоси убегали от гаишников и попали на видео.

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