В США закроют центр климатических исследований

Национальный научный фонд США (NSF) закроет Национальный центр атмосферных исследований (NCAR) за «климатическое паникерство». Об этом в соцсети X сообщил директор Административно-бюджетного управления правительства США Рассел Воут.

«Национальный научный фонд США планирует закрыть Национальный центр атмосферных исследований в Боулдере, штат Колорадо. Это учреждение — один из самых больших источников климатического паникерства в стране», — написал он.

В конце октября президент США Дональд Трамп заявил, что «выиграл войну с обманом о климатических изменениях» после того, как миллиардер и сооснователь Microsoft Билл Гейтс признал, что ошибался в своих взглядах на эту проблему.

Так он прокомментировал статью Гейтса на сайте Gates Notes, где миллиардер призвал отказаться от попыток предотвратить глобальное потепление и сосредоточиться на борьбе с болезнями и нищетой. По его словам, хотя изменение климата приведет к серьезным последствиям, особенно для беднейших стран, оно «не станет угрозой для существования человечества».

