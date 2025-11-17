Питон весом 60 кг проломил потолок в жилом доме

Семья из была шокирована, узнав, что в их доме прятался 60-килограммовый питон. Его обнаружила 15-летняя дочь, вернувшись из школы и заметив поврежденный потолок в туалете, пишет World of Buzz.

Вызванные офицеры Малайзийских сил гражданской обороны были удивлены размерами рептилии. По словам матери школьницы, питон был настолько большим, что она сравнила его с анакондой.

Женщина добавила, что очень рада, что змея была замечена вовремя, иначе последствия могли быть непредсказуемыми. После инцидента дом был тщательно убран, чтобы устранить запах змеи. По версии семьи, рептилия мола проникнуть в жилище из сада через открытую дверь.

Несмотря на успешное удаление змеи, семья продолжает испытывать стресс, опасаясь пользоваться туалетом после происшествия.

Ранее ученые выяснили, почему у змей не появляются камни в почках.