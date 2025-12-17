Юрист объяснила, как вернуть деньги за плохую стрижку в салоне

Клиент имеет право требовать возместить ущерб после неудачной стрижки в салоне красоты, при этом также он может попросить исправить ошибку. Об этом Life рассказала профессор, доктор юридических наук Людмила Айвар.

Специалист объяснила, что если длина волос или форма прически не совпали с согласованным запросом клиента, то, согласно закону «О защите прав потребителей», он может требовать безвозмездного устранения недостатков, соразмерного уменьшения стоимости, повторной работы или компенсации расходов на исправление у другого специалиста. При существенных недостатках клиент может отказаться от договора и потребовать возврат денежных средств.

Однако юрист отметила, что при этом нужно доказать, что мастер не обеспечил необходимый результат. Для этого необходимо сохранить чек об оплате или выписку по карте, не удалять переписку с салоном красоты, а также иметь документы или сообщения, в которых указаны конкретные пожелания по длине и форме волос. Помимо этого, в день посещения парикмахерской следует сделать фотографии или видео при естественном освещении с разных ракурсов. Если устранить недостатки нельзя без дальнейшего укорачивания, это усиливает доказательную базу.

«Если салон спорит и уходит в стандартную защиту «это вопрос вкуса», ситуацию усиливает независимое подтверждение: краткое заключение специалиста — мастера или технолога другого салона, где описаны дефекты и способы исправления, а также чек на корректировку в другом месте как подтверждение реальных расходов», — рассказала эксперт.

По ее словам, также важно, чтобы клиент незамедлительно сообщил об ошибках и отправил претензию в письменной форме. В случае отказа потребитель имеет право обратиться в суд, заявляя не только стоимость услуги, но и штраф размером в 50% по пункту 6 статьи 13, а также компенсацию морального вреда по статье 15.

