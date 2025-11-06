Россиянам рассказали, как использовать масла в уходе за волосами

Масло можно использовать в уходе за волосами, оно будет создавать тонкий липидный слой, который будет удерживать влагу и предотвращать ломкость. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на экспертов.

Его можно наносить на сухие или слегка влажные волосы перед мытьем головы.

«Масла — это не косметика «на удачу». Для тонких волос я всегда рекомендую минимальные дозировки и нанесение перед шампунем: так блеск выглядит естественно, а кожа головы дышит», — подчеркнула стилист Алина Морозова.

Трихолог Ирина Тарасова добавила, что при сезонном выпадении волос можно пройти короткие курсы масла пшеницы и кедра.

Профессор, доктор медицинских наук, эксперт брендов iHee и Exosomore Аржана Бычкова до этого рассказала «Газете.Ru», что зимой кожа головы и волосы страдают от холода, поэтому важно выбирать уход с активными компонентами, которые не только очищают, но и восстанавливают эпидермис на клеточном уровне. Врач посоветовала искать в составе зимнего ухода экзосомы, декспантенол, ниацинамид, мягкие кислоты AHA и BHA, а также наночастицы золота и драгоценных камней.

