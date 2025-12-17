Эпидемиолог прокомментировала публикации о росте заболеваемости ОРВИ в Подмосковье

Главный эпидемиолог Министерства здравоохранения Московской области Зинаида Труш прокомментировала Telegram-каналу «Разборчивым почерком» публикации о росте заболеваемости респираторными инфекциями в регионе.

Она отметила, что эпидемиологическая ситуация в Подмосковье остается контролируемой и оценивается как благополучная.

По словам Труш, в регионе, как и ежегодно, наблюдается сезонный подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ, который в этом году начался примерно на две недели раньше обычного. При этом уровень заболеваемости остается ниже эпидемического порога на 59%, что не свидетельствует об осложнении эпидситуации.

Эпидемиолог добавила, что медицинские организации области развернули достаточный коечный фонд и резервные мощности на случай роста заболеваемости. Она также подчеркнула, что современные вакцины эффективно защищают от всех циркулирующих штаммов гриппа и снижают риск тяжелого течения болезни и осложнений. По ее словам, привиться от гриппа можно в поликлиниках Подмосковья до конца декабря.

Ранее врач ответила, чем грозит попытка вылечить простуду алкоголем.