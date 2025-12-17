На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Эпидемиолог прокомментировала публикации о росте заболеваемости ОРВИ в Подмосковье

Эпидемиолог Подмосковья Труш: сезонный подъем гриппа ниже эпидпорога на 59%
true
true
true
close
Shutterstock/FOTODOM

Главный эпидемиолог Министерства здравоохранения Московской области Зинаида Труш прокомментировала Telegram-каналу «Разборчивым почерком» публикации о росте заболеваемости респираторными инфекциями в регионе.

Она отметила, что эпидемиологическая ситуация в Подмосковье остается контролируемой и оценивается как благополучная.

По словам Труш, в регионе, как и ежегодно, наблюдается сезонный подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ, который в этом году начался примерно на две недели раньше обычного. При этом уровень заболеваемости остается ниже эпидемического порога на 59%, что не свидетельствует об осложнении эпидситуации.

Эпидемиолог добавила, что медицинские организации области развернули достаточный коечный фонд и резервные мощности на случай роста заболеваемости. Она также подчеркнула, что современные вакцины эффективно защищают от всех циркулирующих штаммов гриппа и снижают риск тяжелого течения болезни и осложнений. По ее словам, привиться от гриппа можно в поликлиниках Подмосковья до конца декабря.

Ранее врач ответила, чем грозит попытка вылечить простуду алкоголем.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как прокачать чувство юмора. Теория и практика
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами