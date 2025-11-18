Девушка выпала из машины во время дрифта в Башкирии

В Башкирии уснувшая девушка выпала из «Жигулей» во время дрифта

Пассажирка на полном ходу выпала из «Жигулей» в городе Октябрьском на западе Башкирии. Об этом сообщает Tegram-канал Mash Batash.

«19-летняя студентка познакомилась с парнем и его корешем-водителем, компашка каталась туда-сюда, по пути подсадили ещё друзей. Девушка тем временем уснула на заднем — была подшофе. Когда хозяин тачки попросил друга перепарковать авто, тот на повороте решил дать дрифта — так спящая пассажирка десантировалась на дорогу», — сообщает канал.

Отмечается, что девушка не пострадала. На водителя составлены протоколы, машина находится на штрастоянке.

До этого во Владивостоке задержали мигранта с поддельным водительским удостоверением после дрифта на дороге.

На опубликованном в сети видео заметно, что иномарка едет, выполняя опасные маневры на проезжей части. По информации канала, правоохранители отправили Toyota на штрафстоянку. В отношении водителя-мигранта возбудили уголовное дело за создание угрозы безопасности движения. Кроме того, мужчина получил шесть административных штрафов.

Ранее во Владивостоке водитель на Honda влетела в автомобили на парковке.