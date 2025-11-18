На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Девушка выпала из машины во время дрифта в Башкирии

В Башкирии уснувшая девушка выпала из «Жигулей» во время дрифта
true
true
true
close
Telegram-канал Mash Batash

Пассажирка на полном ходу выпала из «Жигулей» в городе Октябрьском на западе Башкирии. Об этом сообщает Tegram-канал Mash Batash.

«19-летняя студентка познакомилась с парнем и его корешем-водителем, компашка каталась туда-сюда, по пути подсадили ещё друзей. Девушка тем временем уснула на заднем — была подшофе. Когда хозяин тачки попросил друга перепарковать авто, тот на повороте решил дать дрифта — так спящая пассажирка десантировалась на дорогу», — сообщает канал.

Отмечается, что девушка не пострадала. На водителя составлены протоколы, машина находится на штрастоянке.

До этого во Владивостоке задержали мигранта с поддельным водительским удостоверением после дрифта на дороге.

На опубликованном в сети видео заметно, что иномарка едет, выполняя опасные маневры на проезжей части. По информации канала, правоохранители отправили Toyota на штрафстоянку. В отношении водителя-мигранта возбудили уголовное дело за создание угрозы безопасности движения. Кроме того, мужчина получил шесть административных штрафов.

Ранее во Владивостоке водитель на Honda влетела в автомобили на парковке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами