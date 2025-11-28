Россиянам рассказали, в каком регионе выгоднее отдохнуть на новогодние праздники

На новогодних каникулах вдвоем выгоднее всего отдохнуть в Псковской, Орловской и Волгоградской областях. Об этом «Газете.Ru» сообщили в сервисе путешествий «Туту».

«Трехдневная поездка на двоих в Псковскую область будет стоить от 19 тысяч рублей, 15 из которых уйдут на отель. Из Санкт-Петербурга вдвоем можно добраться поездом за 4 тысячи рублей. Перелет в обе стороны паре из Москвы обойдется в 22 тысячи рублей, из Сочи — от 40 тысяч рублей. Псковская область — это древние крепости, Псково-Печерский монастырь и тихие озера. Обязательно попробуйте псковские кокоры, щучьи котлеты и губники», — рекомендовали в сервисе.

Остановиться на три дня в Орловской области обойдется в 5-6 тысяч рублей на двоих, а вместе с дорогой выйдет от 22 тысяч рублей.

«Железнодорожное путешествие паре москвичей обойдется от 16 тысяч рублей, петербуржцам — чуть дороже. Обязательная остановка — музей Тургенева. Стоит также прогуляться по национальному парку «Орловское полесье», где согласно былинам обитал Соловей-разбойник. В местных ресторанах закажите гурьевскую кашу, голубцы по-мценски и котлеты по-лутовиновски», — рассказали аналитики сервиса.

На отдых в Волгоградской области нужно закладывать от 27 тысяч рублей. Из них 7 тысяч рублей за три дня уйдут на гостиницу.

«Добраться поездом паре из Москвы и Санкт-Петербурга получится за 20 тысяч рублей туда-обратно, из Казани — за 13 тысяч рублей. Поднимитесь на Мамаев курган, чтобы прикоснуться к героической истории Волгограда. Загляните в Сарепту, чтобы полюбоваться саксонским барокко, прогуляйтесь по Медведицкой гряде. В Волгограде стоит отведать местные котлеты по-киевски — горожане ими гордятся», — добавили в «Туту».

Ранее стало известно, что спрос на горнолыжные курорты в России вырос почти в два раза.