Россиянин приставал к детям в парке и получил 13 лет колонии

В Краснодаре осудили мужчину, пристававшего к девочкам в парке
В Краснодаре Первомайский районный суд вынес приговор местному жителю, признанному виновным в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов края.

Инцидент произошел в парке «Чистяковская роща», подсудимый заметил двух девочек и совершил в их отношении действия сексуального характера. Испугавшись, одна из пострадавших сумела убежать. В отношении второй девочки злоумышленник продолжил свои действия и совершил еще одно преступление.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

До этого в Краснодаре неизвестный домогался 15-летней школьницы на улице. Мужчина пытался затащить девушку в машину. Убежать несовершеннолетней помогли неравнодушные прохожие.

Ранее директор дважды надругался над школьницей с депрессией и приставал к ней.

