Россиянам назвали лучшие пляжные направления для отдыха зимой

Турэксперт Горин: ОАЭ и Египет подойдут для пляжного отдыха зимой
AlexAnton/Shutterstock/FOTODOM

Таиланд, Вьетнам, Египет, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Мальдивы являются самыми популярными направлениями для пляжного зимнего отдыха у россиян. Об этом «Москве 24» заявил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

По его словам, путешественники также рассматривают отдых на острове Хайнань в Китае, Кубу и более дальние экзотические направления. К плюсам этих вариантов он отнес прямое авиасообщение и отсутствие необходимости оформления визы для въезда.

«Относительно климата самые жаркие температуры (стабильно выше +30°C) зимой гарантированы в странах Юго-Восточной Азии, на Мальдивах, Сейшелах, Маврикии, Шри-Ланке, Кубе и Венесуэле. Если предпочтительнее более умеренное тепло, то стоит рассмотреть Египет или ОАЭ, где зимой комфортно, но не слишком жарко», — заключил Горин.

Исследование медиахолдинга Rambler&Co и «СберСтрахования» до этого показало, что россияне ценят зимние развлечения прежде всего за возможность провести время с семьей. Согласно данным опроса, каждый второй участник сообщил, что предпочитает заниматься зимними активностями вместе с близкими.

Ранее сообщалось, что в России подорожал отдых на горнолыжных курортах.

