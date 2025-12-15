На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

У россиян возрос интерес к зимнему отдыху с семьей

Rambler&Co: более половины россиян выступили за активный зимний отдых с семьей
true
true
true
close
Shutterstock/FOTODOM

Россияне ценят зимние развлечения прежде всего за возможность провести время с семьей, следует из совместного исследования медиахолдинга Rambler&Co и «СберСтрахования».

Согласно данным опроса, каждый второй участник сообщил, что предпочитает заниматься зимними активностями вместе с близкими.

Как и годом ранее, большинство респондентов (51%) назвали приоритетным активный зимний отдых в компании семьи. Наиболее популярными видами досуга стали беговые лыжи, которые выбрали 22% опрошенных, пешие прогулки по заснеженным маршрутам (18%) и катание на коньках (12%).

Несколько реже россияне выбирают катание на санках (9%), тюбинг, горные лыжи или сноуборд, а также зимнюю рыбалку — по 7%. Еще 18% указали другие виды зимних активностей.

При этом растет интерес к отдыху в компании друзей: такой вариант выбрали 16% участников опроса, что на 3 процентных пункта больше, чем годом ранее. К организованным группам присоединяются 2% респондентов, к коллегам — 1%, тогда как 30% предпочитают проводить зимний досуг в одиночестве.

Более половины россиян регулярно уделяют время активным зимним развлечениям. Из них 37% занимаются ими несколько раз в месяц, 27% — раз в месяц, 22% — раз в неделю, а 14% — несколько раз в неделю.

В числе ключевых преимуществ активного зимнего отдыха респонденты чаще всего называют пребывание на свежем воздухе (30%) и красивые зимние пейзажи (23%). Возможность провести время с семьей и друзьями отметили 17% опрошенных, что на 5 процентных пунктов больше по сравнению с прошлым годом.

Основными факторами, мешающими активному отдыху зимой, россияне называют неблагоприятные погодные условия, включая сильные морозы и ветер (33%). По 16% респондентов отметили риск травм, вероятность заболеть и высокие затраты на экипировку и поездки.

Исполнительный директор «СберСтрахования» Александр Абрамов отметил, что при активном зимнем отдыхе стоит уделять особое внимание вопросам безопасности. По его словам, страховой полис помогает защитить семейный бюджет от непредвиденных расходов и сосредоточиться на положительных эмоциях от совместного отдыха.

Исследование проводилось среди более чем 92 тыс. интернет-пользователей в период с 27 ноября по 4 декабря 2025 года.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Фитнес-трекер может повышать тревожность. Как использовать его осознанно и не навредить психике
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами