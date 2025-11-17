Рособрнадзор сохранит право на пересдачу одного из предметов ЕГЭ

Музаев: инициатива по пересдаче одного из предметов ЕГЭ сохранится в 2026 году

Право на пересдачу одного из предметов ЕГЭ в 2026 году сохранится, такая возможность станет постоянной. Об этом сообщил руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) Анзор Музаев, передает РИА Новости.

«Эта инициатива сохраняется, она теперь на постоянной основе», — сказал он.

Глава Рособрнадзора отметил, что добавлять еще один день или количество экзаменов не планируется.

13 ноября ведомство сообщило, что основной этап Единого государственного экзамена (ЕГЭ) и Основного государственного экзамена (ОГЭ) в 2026 году стартует не ранее 1 июня. Приказы с утвержденным расписанием экзаменов согласованы Минпросвещения и Рособрнадзором и в ближайшее время будут зарегистрированы в Минюсте.

До этого Минобрнауки ввело новые требования для целевых мест в вузы. Одним из значимых новшеств стала отмена подачи документов через сайты университетов. С 2026 года поступление возможно только через единый онлайн-сервис «Поступление в вуз» на портале Госуслуги или лично в приемной комиссии вуза.

Ранее в Госдуме высказались о вероятности отмены ЕГЭ и переходе на 12-летнее обучение в школах.