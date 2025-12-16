На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Адвокат: Долина не представила справку из психдиспансера из-за своего статуса

Адвокат Свириденко: Долина отказалась представлять справку из психдиспансера
true
true
true
close
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко заявила в суде, что певица Лариса Долина отказалась представлять справку из психоневрологического диспансера (ПНД) во время продажи квартиры, оправдывая это своим статусом народной артистки. Трансляция заседания Верховного суда (ВС) России ведется в соцсети «ВКонтакте».

По версии защиты Лурье, во время обсуждения предварительного договора Долина делилась с покупательницей информацией о районной инфраструктуре и соседях, а также выражала готовность познакомить ее с ними. Певица утверждала, что квартира была захламлена, а жить в ней ей самой было тесно — вырученные средства она планировала потратить на покупку более просторного жилья.

Долина, по словам Свириденко, также отказалась предоставлять справки из психоневрологического диспансера, объяснив это статусом народной артистки. Кроме того, она настаивала на наличной оплате, тогда как Лурье хотела оформить сделку через банк. Аванс составил 1 млн рублей; из предметов интерьера, подлежащих передаче, были исключены лишь пианино и концертный стул.

Верховный суд России приступил к рассмотрению жалобы Полины Лурье по делу о приобретении московской квартиры у эстрадной певицы Ларисы Долиной. В прошлом году артистка продала жилье за 112 млн рублей под влиянием аферистов, однако впоследствии сделку признали недействительной. В результате покупательница осталась без недвижимости и денег. Лурье требует признать сделку с Долиной законной и намерена вернуть квартиру.

«Газета.Ru» ведет трансляцию заседания.

Ранее адвокату Долиной отказали в закрытии заседания по делу о квартире певицы.

Все новости на тему:
Скандал вокруг Долиной
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Российским пенсионерам снизят выплаты за коммуналку с 1 января. Что важно знать про льготы и субсидии
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами