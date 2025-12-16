На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Жители Курска, Белгорода и Брянска получат поддержку по проекту «Вместе для трех»

В России запущен проект поддержки жителей и бизнеса трех прифронтовых городов
Пресс-служба проекта «Вместе для трех»

В России стартовал социальный проект «Вместе для трех», направленный на поддержку жителей и предпринимателей трех приграничных городов — Курска, Белгорода и Брянска. Инициатива объединяет частные пожертвования россиян и локальный бизнес, трансформируя помощь в конкретные и понятные действия, сообщили ее создатели.

Автор инициативы — российский предприниматель Александр Сысоев.

Уточняется, что проект работает по принципу «подвешенного угощения»: участники делают пожертвования через сайт ВместеДляТрех.РФ, а рестораны, кафе и кофейни Курска, Белгорода и Брянска дарят гостям за счет этих средств еду или напитки.

«Эти города работают в сложных условиях, и нам было важно создать рабочую инфраструктуру. Проект объединяет частные пожертвования, локальный бизнес и производителей, превращая поддержку в конкретные действия здесь и сейчас», — отметил Сысоев.

Формат участия каждый бизнес определяет самостоятельно: это может быть кофе и выпечка, бизнес-ланч или отдельное блюдо.

Помощь оказывается напрямую по решению заведения — это могут быть как случайные гости, так и представители определенной профессии либо семьи.

Отмечается, что таким образом проект одновременно поддерживает локальный бизнес — за счет дополнительного оборота, и дарит жителям городов добрые эмоции.

Также в рамках проекта осуществляется формирование базы поставщиков и производителей для сегмента HoReCa: создается открытый каталог производителей из Курска, Белгорода и Брянска, полезных для ресторанов и кафе по всей стране.

В каталог войдут фермерские хозяйства, производители овощей и фруктов, пищевые предприятия, фабрики оборудования, мебели и другие профильные компании.

Платформа позволит бизнесу напрямую находить поставщиков и размещать заказы, тем самым поддерживая экономику трех регионов через устойчивые деловые связи.

