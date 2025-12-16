На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Урале вынесли приговор активистам, готовившим захват власти

Суд в Екатеринбурге приговорил членов марксистского кружка к срокам до 22 лет
Суд в Екатеринбурге вынес приговор активистам марксистского кружка, которые готовили захват власти. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По информации корреспондента «Ъ-Урал» из Центрального окружного военного суда, на скамье подсудимых — бывший депутат и координатор местного движения Дмитрий Чувилин, пенсионер Юрий Ефимов, врач Алексей Дмитриев, бывший силовик Павел Матисов и Ринат Буркеев. Все фигуранты включены в перечень экстремистов и террористов.

По данным следствия, Ринат Матисов (включен в перечень экстремистов и террористов) организовал террористическую ячейку, а остальные фигуранты принимали в ней участие.Группа действовала на территории Башкортостана в 2019–2022 годах и, по версии обвинения, готовилась к насильственному захвату власти и изменению конституционного строя России.

Суд приговорил подсудимых к наказаниям от 16 до 22 лет лишения свободы в колонии строгого режима, при этом часть срока некоторые из них проведут в тюрьме.

8 декабря Верховный суд России признал террористической организацию «Съезд народных депутатов» (организация признана в РФ террористической) и запретил ее деятельность на территории страны.

Ранее суд приговорил участников «Медведей SS» к срокам до 28 лет заключения.

Российским пенсионерам снизят выплаты за коммуналку с 1 января. Что важно знать про льготы и субсидии
