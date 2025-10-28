На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Суд приговорил участников «Медведей SS» к срокам до 28 лет заключения

Суд в Москве посадил девять участников «Медведей SS» на сроки от 17 до 28 лет
Shutterstock

Южный окружной военный суд вынес приговор о лишении свободы девяти членов неонацистской группировки «Медведи SS» (признана террористической организацией и запрещена в России) на сроки от 17 до 28 лет. Об этом сообщает ТАСС.

«Суд постановил признать подсудимых виновными», — заявил судья, отмечая, что сроки заключения фигурантов составят от 17 до 28 лет.

Отмечается, что во время вынесения приговора в зале суда находились только трое из девяти участников группировки. Остальных осудили заочно.

В ходе прений сторон обвинение запрашивало для подсудимых от 17 до 24 лет лишения свободы.

Диверсионно-штурмовую группу «Медведи SS» создал один из осужденных в 2017 году — для захвата власти и изменения конституционного строя ДНР. По версии следствия, члены группировки систематически участвовали в боевых действиях против РФ и регулярно совершали диверсионно-разведывательные и военно-террористические действия.

17 октября Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил 15 участников нацбатальона «Айдар» (признан террористической организацией и запрещен в России) к срокам от 15 лет до 21 года лишения свободы. Это дело стало одним из самых массовых в суде. В отношении еще троих фигурантов дело было выделено в отдельное производство.

Ранее прокурор запросил до 21 года иностранным наемникам «Азова» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России)*.

