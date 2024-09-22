На Урале самосвал врезался в опору ЛЭП и обесточил завод

В Свердловской области водитель самосвала протаранил опору линии электропередачи и оставил без электричества Новотрубный завод в Первоуральске. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Екатеринбург».

На фото с последствиями ДТП видно, что самосвал с поднятым кузовом снес металлическую арку с проложенными по ней электрическими кабелями. Упавшие кабели оказались на раме грузовика. Металлическая опора получила серьезные повреждения. О состоянии водителя не сообщается. Врезавшийся в опору китайский самосвал Howo выпущен в 2022 году.

Новотрубный завод в Первоуральске является одним из крупнейших в России и Европе производителем стальных труб. Он выпускает свыше 25 тысяч типоразмеров труб и профилей из 200 сортов стали.

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