Находящийся в розыске мужчина сам попросился в тюрьму, устав от партнерши

Поляк попросил отправить его в тюрьму из-за раздражавший его партнерши
Поляк, находившийся в розыске, решил сдаться полиции, устав от партнерши. Об этом сообщило главное управление муниципальной полиции в городе Пекары-Слёнске.

Вечером 10 декабря 40-летний местный житель позвонил в полицию и заявил, что находится в розыске и хочет попасть в тюрьму, потому что его партнерша его раздражает.

Полицейские установили текущий адрес мужчины и выехали на место происшествия. Однако подозреваемый уже передумал сдаваться добровольно и, открыв дверь, начал вести себя агрессивно по отношению к прибывшим полицейским.

Тем не менее мужчину удалось задержать. Он был взят под стражу и проведет следующие шесть месяцев в тюрьме.

Ранее россиянин украл из магазина 100 плиток шоколада и сам пришел сдаваться в полицию.

