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Россиянин украл из магазина 100 плиток шоколада и сам пришел сдаваться в полицию

В Ярославле мужчина украл более 100 шоколадок и сам сдался полиции
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Shutterstock/FOTODOM

Житель Ярославля украл шоколад в магазине и сам пришел сдаваться в полицию, сообщает УМВД по Ярославской области.

Недавно неизвестный мужчина зашел в продуктовый магазина, расположенный в Кировском районе города, и вынес из торгового зала более 100 плиток шоколада на сумму более 15 тыс. рублей.

Спустя некоторое время подозреваемый самостоятельно явился в отдел полиции. Им оказался 35-летний местный житель. Мужчина признался в содеянном и заявил, что весь украденный шоколад планировал съесть в одиночку. Что побудило его сделать чистосердечное признание, не уточняется.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 158 УК РФ (кража), фигурант находится под подпиской о невыезде.

Ранее мужчина украл более 40 велосипедов, чтобы собрать «идеальный» для себя.

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