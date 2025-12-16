Россиянам рассказали, как рассчитать и оформить налоговый вычет в 2026 году

Россияне могут воспользоваться налоговым вычетом и вернуть часть уплаченного НДФЛ, либо не платить его с части дохода при оплате социально значимых целей или покупки жилья. Это существенная поддержка, рассчитать которую на 2026 год можно по понятной формуле, рассказала 360.ru адвокат Марина Гибадуллина.

«Такой механизм позволяет гражданину уменьшить налоговую нагрузку, а государству — стимулировать нужные для экономики и общества расходы», — отметила юрист.

Она напомнила, что речь идет о возврате только части НДФЛ в пределах действующих лимитов. Так, если удержано меньше, чем теоретический возврат, то вернуть можно сумму, не превышающую фактически уплаченный налог. То есть вычет – это, по сути, не прямая выплата от государства, а просто возврат уже уплаченного гражданином ранее налога, пояснила адвокат. Оформляется вычет, например, за лечение, обучение, покупку спортивных абонементов, страхование, приобретение жилья и так далее.

Рассчитать сумму выплаты можно по формуле: возврат = сумма вычета × ставка НДФЛ – она составляет либо 13%, либо рассчитывается по прогрессивной шкале, отметила Гибадуллина.

Для оформления вычета нужно подать декларацию и необходимые документы, включая договоры, чеки и справки, в налоговую службу. Кроме того, можно получить возврат через работодателя – в этом случае работнику на время перестанут удерживать НДФЛ из его заработка, вернув таким образом уплаченный ранее налог.

Адвокат подчеркнула, что есть различия в вычетах и способах их получения. Так, напри мер, стандартные чаще всего как раз оформляются через работодателя по заявлению, а социальные и имущественные – через ФНС или работу по упрощенному механизму. Есть такие инвестиционные вычеты, для которых нужно подать документы через налогового агента, заключила специалист.

Напомним, с 2026 года в России вводится единая налоговая выплата для семей с детьми, которая в среднем будет составлять 70–100 тысяч рублей. Как уточнила зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая, выплату, которую уже называют «13-й родительской зарплатой», смогут получать семьи с двумя и более детьми, где среднедушевой доход не превышает 1,5 прожиточного минимума в регионе. Сумма будет рассчитываться как возврат части уплаченных налогов и перечисляться раз в год.

Ранее в Госдуме предложили увеличить налоговый вычет на жилье.