На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянин решил спасти жабу на Бали и стал жертвой нападения огромной змеи

SHOT: на Бали огромная змея напала на россиянина, спасавшего жабу
true
true
true
close
Кадр из видео/Telegram-канал «SHOT»

На Бали россиянин решил спасти жабу и стал жертвой нападения огромной змеи. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел на территории балийской виллы, где находилась влюбленная пара. В какой-то момент к ним прискакала жаба, а сразу за ней появилась голодная рептилия.

Пока пара думала, как спасти жабу, змея внезапно набросилась на мужчину — он отреагировал относительно спокойно. Получил ли россиянин травмы в результате случившегося, не уточняется. После этого рептилия уползла.

До этого таец спас своего кота от трехметрового питона. Он отпустил питомца погулять на улицу и, выглянув наружу через некоторое время, увидел, что рептилия уже обернулась вокруг любимца. Мужчина поспешил на помощь животному и ударил змею камнем по голове.

Ранее зоолог рассказал, могли ли змеи напасть на семью Усольцевых.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами