Россиянин решил спасти жабу на Бали и стал жертвой нападения огромной змеи

На Бали россиянин решил спасти жабу и стал жертвой нападения огромной змеи. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел на территории балийской виллы, где находилась влюбленная пара. В какой-то момент к ним прискакала жаба, а сразу за ней появилась голодная рептилия.

Пока пара думала, как спасти жабу, змея внезапно набросилась на мужчину — он отреагировал относительно спокойно. Получил ли россиянин травмы в результате случившегося, не уточняется. После этого рептилия уползла.

До этого таец спас своего кота от трехметрового питона. Он отпустил питомца погулять на улицу и, выглянув наружу через некоторое время, увидел, что рептилия уже обернулась вокруг любимца. Мужчина поспешил на помощь животному и ударил змею камнем по голове.

