Российского туриста на Бали не смогли спасти из-за поздно обнаруженного укуса змеи

Турист из России на Бали после укуса змеи на месяц впал в кому и не очнулся

На Бали не смогли спасти 32-летнего российского туриста из Тамбова Андрея Бородина, которого укусила ядовитая змея. Об этом сообщает kp.ru.

Как выяснилось, укус остался незамеченным в первые дни, что привело к трагическим последствиям. Токсины поразили нервную систему мужчины, вызвав паралич мышц, дыхательную недостаточность и множественные отказы органов.

14 октября Андрей почувствовал недомогание во время прогулки по тропическому лесу недалеко от популярного туристического места. Он принял симптомы за простуду или пищевое отравление и не обратился за медицинской помощью. Через пять дней состояние резко ухудшилось: он стал терять речь и зрение, с трудом смог позвонить своей девушке. Ему экстренно вызвали скорую помощь.

В частной клинике выяснилось, что ситуация критическая: турист не узнавал близких и не понимал, где находится. Позже он впал в глубокую кому. Сначала индонезийские врачи предполагали отравление метанолом из-за некачественных коктейлей, но анализы крови исключили алкоголь и наркотики. Только после обнаружения на руке характерных следов укуса стало ясно, что причиной стала ядовитая змея.

По версии врачей, на Андрея, вероятно, напал индийский крайт — крайне опасная и змея, обитающая в лесах и садах Бали. Коварство этой рептилии в том, что ее укус почти безболезненный, а симптомы могут проявляться через часы или сутки, постепенно приводя к параличу, остановке дыхания и сердца. Мужчина более месяца находился на искусственной вентиляции легких. Перевезти пациента не могли из-за критического состояния. Несмотря на поддержку консульства РФ и Минздрава, спасти туриста не удалось.

