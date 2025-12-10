«Крокус» не согласился с решением суда о взыскании компенсации в пользу пострадавших

«Крокус Сити Холл» обжаловал решение о взыскании компенсации вреда в пользу двух пострадавших от террористического акта и пожара в концертном зале. Об этом со ссылкой на судебные материалы сообщает РИА Новости.

Из документов следует, что жалобу на решение суда подал «Крокус Сити Холл», который является филиалом закрытого акционерного общества «Крокус Интернэшнл».

4 декабря стало известно, что Головинский районный суд Москвы частично удовлетворил требования по гражданскому иску к ООО «МСМ» и «Крокус Сити Холл» о компенсации вреда, причиненного здоровью в ходе теракта в концертном зале. В пользу каждого из истцов с ответчика взысканы расходы на лечение и компенсация морального вреда. Истцами выступали россияне Ольга Авдеева и Юрий Босых.

6 сентября сообщалось, что потерпевшие по делу о террористической атаке на концертный зал «Крокус Сити Холл» подали уже более 30 исков.

Теракт в «Крокус Сити Холле», расположенном в подмосковном Красногорске, произошел 22 марта 2024 года. Вооруженные преступники открыли огонь по посетителям концертного зала из автоматического оружия и устроили поджог. По данным Следственного комитета, 149 человек спасти не удалось, один числится пропавшим без вести, а общее число пострадавших с телесными повреждениями достигло 609. Материальный ущерб оценивается примерно в шесть миллиардов рублей.

Ранее сообщалось, что пострадавшие при нападении на «Крокус» до сих пор лечатся от ожогов.