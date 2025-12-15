На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Газпром нефть» расширила международное сотрудничество с университетами ОАЭ

Университет Халифы вошел в «Лигу вузов» «Газпром нефти»
Пресс-служба «Газпром нефти»

Университет науки и технологий Халифы (ОАЭ) стал технологическим партнером «Газпром нефти» на Ближнем Востоке и вошел в образовательную экосистему «Лига вузов», сообщили в компании.

Сотрудничество предполагает обмен опытом в сфере промышленных инноваций, образовательных программ и научных проектов в энергетике. Ключевыми направлениями совместной работы станут искусственный интеллект, анализ данных, геология и зеленые технологии.

Партнерство также предусматривает запуск краткосрочных программ обмена для российских студентов корпоративных магистратур «Газпром нефти».

Ректор Корпоративного университета «Газпром нефти» Илья Дементьев отметил, что компания создает формат, в рамках которого студенты из России и ОАЭ смогут «вместе работать над технологическими вызовами, участвовать в хакатонах и обмениваться идеями», формируя международное сообщество талантов.

По его словам, такой подход позволит будущим инженерам получить практический опыт на международном уровне и станет основой для развития кадрового потенциала высокотехнологичной промышленности.

Глава университета Халифы Ибрагим Аль-Хаджириподчеркнул, что партнерство с «Газпром нефтью» открывает уникальные возможности для преподавателей, исследователей и студентов. Он отметил, что кафедра нефтяной инженерии университета занимает 7-е место в мире, добавив, что объединение компетенций будет способствовать продвижению инноваций и развитию талантов для глобального энергетического сектора.

В «Газпром нефти» также напомнили, что компания по поручению президента России участвует в создании международной платформы удаленной занятости для стран БРИКС.

Ранее сообщалось, что «Лига вузов» «Газпром нефти» объединяет 48 ведущих университетов из России и других стран и работает по принципу «единого окна» для обмена научной и образовательной информацией.

