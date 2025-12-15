Путин назвал филиал НЦ «Россия» в Красноярском края новой точкой притяжения

В Красноярске на набережной Енисея открылся филиал национального центра «Россия», где будут проходить просветительские встречи и экскурсии. Об этом сообщается в Telegram-канале центра.

На церемонии прозвучало приветствие президента России Владимира Путина, которое зачитал первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

Глава государства напомнил, что открытие международной выставки-форума «Россия», а затем и национального центра «Россия» стало ярким событием в общественной, культурной и деловой жизни страны.

«Отрадно, что этот масштабный проект получает сейчас яркое продолжение: началось создание филиалов Национального центра «Россия». И один из первых таких выставочных комплексов открывается в Красноярске. Ваш сибирский край славится богатой историей, значимым вкладом в укрепление российской государственности, в развитие отечественной экономики, промышленности, топливно-энергетического комплекса», — говорилось в обращении.

Путин выразил уверенность в том, что филиал национального центра «Россия» станет точкой притяжения для делового и дружеского общения жителей и гостей Красноярского края.

В рамках просветительской программы прошла встреча «Правила игры: как оставаться собой в актерской профессии» с актером, телеведущим и лектором Российского общества «Знание» Максимом Лагашкиным.

«Я считаю, что любые центры полезны, потому что в них собираются люди. А когда люди собираются — это всегда новые знакомства, новые возможности, заряд энергии. Поэтому любой центр в любом городе всегда важен и нужен», — отметил он.

Лагашкин поделился личным опытом поступления из Самары в ГИТИС.

«Этот опыт научил меня главному: в мире актера важен именно внутренний стержень, вера в свой путь помогают преодолевать сомнения и двигаться вперед, даже когда гарантий нет», — добавил он.

Во время диалога с молодежью актер подчеркнул, что искренность и честность перед собой остаются ключевыми ценностями в творческой деятельности.