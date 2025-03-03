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На Урале на видео попала жена, облившая любовницу мужа зеленкой

На Урале жена издевалась над любовницей мужа и мочилась на нее

На Урале девушка пострадала после конфликта с женой своего возлюбленного. Об этом сообщает «Инцидент Россия».

По данным Telegram-канала, женщина узнала о связи супруга со студенткой, которая якобы приходила к ним домой и проводила время вместе с мужчиной.

В результате она похитила любовницу своего мужа и вывезла в лесополосу, где, оскорбляя и нецензурно выражаясь, побрила ей волосы. После этого нападавшая облила соперницу зеленкой и помочилась на нее. Во время издевательств женщина сидела на пострадавшей, поэтому возможности убежать у нее не было.

До этого в Таиланде женщина узнала об измене мужа и обвинила его в коррупции. Она уже какое-то время не жила с супругом, но в какой-то момент проследила за ним и заметила его в машине вместе с их общими детьми и любовницей.

После драки с новой возлюбленной мужа жена обратилась в полицию, но там ее обращение не рассмотрели. Тогда супруга рассказала о том, как супруг брал взятки.

Ранее суд в Малайзии обязал мужчину и его любовницу выплатить обманутой жене $100 тысяч.

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