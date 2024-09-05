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В Ленобласти мошенники заставили учительницу облить работницу банка зеленкой

В Ленобласти женщина по указанию мошенников облила сотрудницу банка зеленкой

Жительницу Ленобласти подозревают в нападении на сотрудницу банка. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Женщину задержали после того, как работница финансовой организации обратилась в полицию и заявила, что ее облили зеленкой.

В беседе с правоохранителями подозреваемая заявила, что стала жертвой мошенников. Они позвонили россиянке около месяца назад и сообщили об утечке данных.

«Для сохранности денежных средств нужно было произвести ряд действий – оформлять кредиты в разных банках, а потом «сохранять» их в банковских ячейках, оформленных на имя «надежных» лиц», – поделились в ведомстве.

Когда 52-летняя пострадавшая отправила свои средства, ей предложили наказать тех, кто якобы пытался украсть ее деньги. Таким образом она пришла в банк и вылила работнице в лицо зеленку.

На данный момент решается вопрос о возбуждении дела в отношении женщины. Обманутая россиянка уже написала заявление по факту мошенничества, сколько от нее получили мошенники, не уточняется. Как сообщает 78.ru, женщина работает учителем биологии в одной из местных школ.

Ранее в Саратове медсестра перевела мошенникам более семи миллионов рублей.

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