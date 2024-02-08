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Сопредседателя движения «Голос»* оставили под стражей

Мосгорсуд оставил в СИЗО сопредседателя «Голоса» по делу о нежелательной НПО

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Мосгорсуд оставил под стражей юриста и сопредседателя движения «Голос» (организация включена Минюстом в список иноагентов) Григория Мельконьянца, обвиняемого в формировании работы нежелательной в России неправительственной организации (НПО). Об этом сообщает ТАСС.

В пресс-службе подчеркнули, что суд отклонил апелляцию защиты Мельконьянца на решение о продлении ему меры пресечения, которое вступило в силу.

До этого бывший исполнительный директор организации «Голос-Урал» Наталья Гусева стала фигурантом дела о фейках в отношении российской армии.

Движение «Голос» стало первой организацией, которую внесли в новый реестр Минюста РФ, куда входят незарегистрированные организации, выполняющие функции иностранного агента. Еще до начала спецоперации на Украине в Госдуме заявляли, что движение часто размещает фейковую информацию о якобы нарушениях прав россиян на выборах.

17 августа стало известно, что у сопредседателя движения «Голос»* Мельконьянца прошли обыски, против него возбудили дело. Его адвокат Михаил Бирюков пояснил, что Мельконьянца допрашивают в СК в качестве подозреваемого по делу об организации работы нежелательной в РФ НПО.

Также силовики провели обыски у 14 человек, связанных с организацией, в восьми регионах России. Среди них: МоскваКазань и Санкт-Петербург.

Ранее в Госдуме предложили запретить выдавать кредиты иноагентам.

*   организация включена Минюстом в список иноагентов
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