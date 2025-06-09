Россиянам объяснили, как подготовить питомца к авиаперелету

Самолет – это самый рискованный для животных вид транспорта, поэтому владельцу следует заранее изучить все условия, которые предоставляет та или иная авиакомпания. Где-то отношение может быть максимально ответственным, а где-то – более пренебрежительным. Если есть выбор, лучше отдать предпочтение поезду или другому виду транспорта, объяснили эксперты 360.ru.

Важно заранее изучить все данные, условия и отзывы об авиакомпании, чтобы выбрать, какой из них лучше лететь, считает зоопсихолог Александр Малиновский. Так, некоторые могут предложить перелет с питомцем в салоне, а где-то доступна только опция перевоза в багажном отделении.

«Нужна аналитическая работа, которая позволит снизить риски», — подчеркнул специалист.

Если есть возможность выбрать альтернативный транспорт – лучше это сделать, так как перелет, особенно в багажном отделении, это крайне рискованное для животных мероприятие, согласился ветеринарный врач высшей квалификационной категории Михаил Шеляков. Он призвал всегда уточнять, какие условия для питомцев предусмотрены в багажнике.

Особое внимание перед перелетом следует уделить подготовке питомца к длительному нахождению в переноске. По мнению Малиновского, для этого нужно начать заранее «знакомство» животного с пребыванием в ней. Многие владельцы этого избегают, в результате чего при погрузке в самолет собака впервые оказывается в замкнутом пространстве переноски, причем к этому добавляются страшные звуки, чужие люди, что сильно перегружает ее психику.

«Собаке страшно, это стресс, а он ведет к снижению иммунитета, учащенному сердцебиению, а если это собаки типа мопса, то у них могут быть проблемы с сердцем, им тяжело переносить такое», — подчеркнул эксперт.

Он посоветовал постепенно приучать животное к переноске, начиная сначала с пары минут, а затем увеличивая время нахождения в ней. Так питомец будет понимать, что каждый раз выходит из бокса живым и невредимым, в результате чего его страх будет уменьшаться.

«А если мы животное к таким ситуациям не готовили, у него может быть сильное потрясение», — заключил зоопсихолог.

Шеляков в свою очередь посоветовал положить в переноску знакомые животному предметы – подстилку, игрушку.

«Животные в силу своей эмпатичности могут начинать переживать практически как дети, — пояснил он. – Поэтому нужно предпринять усилия, чтобы в незнакомой некомфортной обстановке рядом было что-то знакомое и приятное».

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