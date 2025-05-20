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ChatGPT сочли более эффективным, чем 80% российских психологов

IT-эксперт Клименко: ChatGPT по эффективности превосходит 80% психологов в РФ
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Depositphotos

Сегодня ChatGPT по эффективности превосходит 80% российских психологов, имеющих документы об образовании. Зачастую у них нет качественной подготовки, а также отсутствует эмпатия, заявил председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель «LiveInternet» Герман Клименко в пресс-центре НСН.

Качество подготовки психологов Клименко предложил оценить на примере количества специалистов: так, в России, по его словам, насчитывается 10 тысяч гинекологов и 10 тысяч урологов. А число психологов при этом достигает 87 тысяч человек.

«Кто эти люди? Я утверждаю, что любой ChatGPT существенно эмпатичнее и эффективнее, чем 80% психологов с документами об образовании», — подчеркнул эксперт.

Популярность ChatGPT среди россиян он объяснил тем, что искусственному интеллекту люди готовы рассказать то, что не хотят обсуждать с врачами. При этом, по мнению специалиста, в обычных поликлиниках «за МКАД» врачи не обладают никакой эмпатией, в отличие от ChatGPT, который всегда здоровается и прощается.

«Людям это нужно», — заключил эксперт.

Напомним, зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая заявила, что сегодня российские дети и подростки начали активно обращаться к искусственному интеллекту за помощью, заменив психологом ChatGPT. По ее словам, это вызывает опасения, так как данную сферу законодатели контролировать пока не могут, а стандарты ИИ пока не изучены до конца.

Ранее женщина рассказала, что ChatGPT смог поставить ей правильный диагноз, а врачи нет.

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