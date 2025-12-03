На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Казани суд определит судьбу матери, которая напала с ножницами на маленького сына

Жительница Казани, заколовшая сына ножницами, избежала реального срока
true
true
true
close
Depositphotos

Верховный суд Татарстана начал рассматривать дело женщины, которая заколола ножницами своего пятилетнего сына. Об этом сообщает издание «Татар-информ».

Жительница Казани, 27-летняя Анастасия Антонова, имеющая проблемы с психикой, расправилась с сыном и нанесла незначительные травмы самой себе. Все случилось 4 апреля этого года в квартире дома, расположенного на улице Фучика.

Женщина находилась в неадекватном состоянии и оставила своим близким записку, в которой заявила, что не понимает смысла своего существования. После содеянного она сама вызвала на место полицию.

По факту инцидента было возбуждено уголовное дело, однако Антоновой не предъявляли обвинение, так как экспертиза установила, что преступление она совершила в момент обострения своего психического расстройства. В настоящее время суд решает вопрос о принудительных мерах в отношении женщины.

Ранее россиянка расправилась с маленьким сыном и пыталась убедить всех, что он просто упал.

