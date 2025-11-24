На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Приморье в квартире с кричащими детьми обнаружили изрезанного мальчика

В Приморье женщину задержали за нападение на маленького сына с ножом
Depositphotos

В Артемовске женщину подозревают в нападении на собственного сына. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел в городе Артем. Полицейские прибыли на место после вызова соседей, которые рассказали, что местная жительница закрылась в квартире вместе с детьми. При этом несовершеннолетние громко кричали.

В жилье обнаружили двоих детей, пяти и трех лет, у последнего на туловище и руках были заметны порезы.

«Впоследствии он был госпитализирован в медицинское лечебное учреждение», – рассказали в полиции.

По версии следствия, женщина хотела избавиться от сына, поэтому напала на него с ножом и нанесла несколько травм, но не смогла довести умысел до конца, так как на место прибыли правоохранители.

В отношении женщины возбудили уголовное дело. Что стало причиной агрессии, не уточняется.

Также в отношении родительницы составили два административных протокола, один из которых – за потребление наркотиков.

Ранее в Казани мать изрезала сына ножницами.

