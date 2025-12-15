На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, поможет ли самомассаж справиться с мигренью

Физиолог Орлова: самомассаж поможет облегчить симптомы при мигрени
Ahmet Misirligul/Shutterstock/FOTODOM

Самомассаж может облегчать боль и сопутствующие симптомы при мигрени, однако не заменит полноценную терапию, особенно при частых и тяжелых приступах. Об этом Pravda.Ru рассказала физиолог, wellness-консультант Татьяна Орлова.

Она уточнила, что мигрень представляет собой повторяющиеся приступы боли, которые нередко сопровождаются тошнотой, светобоязнью, чувствительностью к звуку и запахам.

«Точечный массаж может помочь снять мышечный спазм, снизить уровень тревоги, переключить внимание — и этим уменьшить интенсивность приступа. Но если мигрень повторяется регулярно, это всегда повод обсуждать лечение с врачом, а не ограничиваться только самопомощью», — подчеркнула Орлова.

По ее словам, если головная боль усиливается, сопровождается слабостью в конечностях, нарушением речи и другими тревожными симптомами, важно срочно обратиться к врачу.

Ученые из Американского университета до этого выяснили, что снижение потребления глутамата помогает уменьшить частоту мигреней. Глутамат — распространенный компонент усилителей вкуса и возбуждающий нейромедиатор. В пищу он попадает из переработанных продуктов, а также из натуральных источников – томатов и грибов. Поскольку в нервной системе глутамат участвует в передаче болевых сигналов, его избыток рассматривают как возможный фактор усиления чувствительности мозга.

Ранее врач рассказал, что делать для лечения мигрени выходного дня.

