В Казани мужчина снял как облизывает стельки школьницы и отправил это видео ей

В Казани ищут мужчину, который отправил школьнице видео с облизыванием ее стелек
PeopleImages/Shutterstock/FOTODOM

В Казани девушка потеряла стельки и спустя время получила видео с незнакомцем, который их облизывал. Об этом сообщает KazanFirst со ссылкой на местные паблики и СМИ.

По данным издания, девочка оставила в раздевалке свою обувь, но, когда вернулась, не нашла стельки. Ни сама школьница, ни родители не придали этому значения.

Позже девочка получила видео от незнакомца. На кадрах он лизал ее стельки, затем то же самое проделал с фото этих предметов. Неизвестный также попросил у несовершеннолетней снимки ее ног, за которые пообещал деньги.

Когда о сообщениях стало известно родителям, они обратились к сотрудникам правоохранительных органов. Мужчину все еще не нашли.

До этого в США учителя арестовали за совращение школьницы через Google Документы. «Пара» переписывалась в приложении, там же мужчина рассказывал о непристойных фантазиях и планах на встречу.

Ранее россиян предупредили об угрозе уголовного преследования за рассылку непристойных фото.

